"Шел только вперед": друзья о разбившемся лётчике

Друзья и знакомые одного из двух летчиков потерпевшего в Барановичах крушение самолета Никиты Куконенко поделились с «Газетой.Ru» своими воспоминаниями о пилоте.

Фото: Рамблер Рамблер

Школьный друг Владимир рассказал о том, что Никита был отличником.

«Я с ним учился до 5-го класса в средней школе 15 г. Полоцка. Он был веселым парнем, коммуникабельным и был отличником», — вспоминает он.

Друзья также отмечали, что Никита был уверенным и целеустремленным человеком.

«Сколько я его знал, всегда был жизнерадостным, позитивным человеком. Никогда не сомневался ни в чем, шел только вперед. Всегда улыбался и трудностям смотрел в лицо тоже с улыбкой, верил в себя и свои мечты», — делится Егор.

Друзья и знакомые также обращали внимание на то, что Куконенко был душой компании.

«Человеком он был потрясающим, добрым, веселым, всегда был душой компании и готов был прийти на помощь. Это невосполнимая утрата для всех нас», — рассказывает Арина.

«Могу с уверенностью сказать, что он веселый, харизматичный, активный и смелый парень. Душа компании, с ярко-выраженными лидерскими качествами», — добавляет Владислав.

Министерство обороны Белоруссии раскрыло подробности крушения военного самолета в районе аэропорта в Барановичах днем 19 мая, сообщает БЕЛТА.

По данным командования, катастрофа произошла во время тренировочного полета. В кабине учебного-боевого самолета Як-130 находились два пилота. Сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность машины и приняли решение увести ее от населенного пункта.

«Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — заявили в минобороны.

Отмечается, что других жертв и разрушений удалось избежать. После падения самолета на месте возник пожар, сейчас его тушат несколько пожарных расчетов. На место крушения направилась комиссия министерства, которая изучит все обстоятельства инцидента.

В Сети появилась видеозапись с места падения военного самолёта Як-130 в белорусском городе Барановичи. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожарные тушат один из обломков воздушного судна, который упал рядом с жилыми домами.

19 мая 2021 года близ города Барановичи (Брестская область Белоруссии) потерпел крушение учебно-боевой самолет Як-130 Лидской штурмовой авиабазы белорусских вооруженных сил. По данным Минобороны Белоруссии, оба летчика погибли.

Согласно данным из открытых источников, за время испытаний и эксплуатации этого самолета в России были потеряны в общей сложности пять таких машин, в результате одной катастрофы погиб один человек. Кроме того, три экземпляра Як-130 были потеряны Военно-воздушными силами (ВВС) Бангладеш. До 19 мая 2021 года в Белоруссии потерь самолетов этого типа не было.

26 июня 2006 года прототип учебно-боевого самолета Як-130, принадлежавший Летно-испытательному институту им. М.М. Громова и выполнявший испытательный полет с аэродрома ЛИИ в Жуковском (Московская область), потерпел крушение в Рязанской области. Оба летчика успешно катапультировались и не пострадали, самолет был разрушен. Причиной аварии стал отказ системы управления.

29 мая 2010 года предсерийный экземпляр Як-130 (бортовой номер 93) 4-го Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВВС РФ им. В.П. Чкалова (Липецк) во время выполнения планового задания потерпел аварию при взлете. Экипаж успешно катапультировался, самолет был разрушен.

15 апреля 2014 года Як-130 Борисоглебского филиала Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВВС России потерпел крушение в районе пос. Батаевка (Ахтубинский район Астраханской области). Экипаж катапультировался, оба летчика получили тяжелые травмы, от которых скончался один из них - пилот-инструктор подполковник Сергей Серёгин . Самолет полностью разрушился. Причиной ЧП стал технический сбой - отказ системы управления.

11 июля 2017 года близ гор. Лохагара (округ Нарайл, область Кхулна, Бангладеш) потерпел крушение Як-130 (бортовой номер 15102, "короткий" номер 102) 21-й эскадрильи ВВС Бангладеш. Оба летчика успешно катапультировались и не пострадали. Авиапроисшествие стало первым случаем потери самолета этого типа за пределами РФ.

16 сентября 2017 года при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома Борисоглебск (Воронежская область) потерпел аварию Як-130 (по неофициальным данным из открытых источников, бортовой номер "49 белый", регистрация RF-44490). По сообщению Минобороны РФ, экипаж увел воздушное судно от близлежащих построек, благополучно катапультировался и не пострадал. По информации СМИ, самолетом управляли курсант Иван Клименко и майор Сергей Заволока.

27 декабря 2017 года на юго-востоке Бангладеш, в округе Кокс-Базар, произошло столкновение в воздухе двух Як-130 местных ВВС. По неподтвержденным данным, машины имели бортовые номера 15103 ("короткий" 103) и 15105 ("короткий" 105). Пилотам удалось катапультироваться, обе машины были потеряны. При падении самолетов возникли пожары, были повреждены частные жилые дома, на земле получили ранения и ожоги не менее семи местных жителей.