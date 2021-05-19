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Москвичка воткнула мужу расческу в грудь

Артём Кульша
55 минут назад
Жительница Москвы воткнула мужу расческу в грудь. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Москвичка воткнула мужу расческу в грудь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сегодня утром на северо-западе столицы в ходе распития алкоголя между супругами произошла ссора. В ходе нее жена воткнула расческу мужу в область грудной клетки. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Медики госпитализировали пострадавшего в больницу имени Боткина. В настоящее время врачи оперируют мужчину. Его жизни ничто не угрожает.
В апреле в Москве 22-летний сотрудник отеля в ходе ссоры с 20-летним коллегой нанес тому ножом обширные ранения грудной клетки, плеча и бедра, после чего скрылся с места происшествия. Подозреваемый был задержан. В его отношении было возбуждено уголовное дело.
Тогда же, как сообщал «Рамблер», 28-летняя наркозависимая жительница Санкт-Петербурга ранила девятилетнего сына ножом в ходе ссоры со своей матерью.
Тогда же 46-летний житель многоквартирного жилого дома на улице Молокова в Красноярске в подъезде ударил девятилетнего ребенка ножом в шею. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, а подозреваемый задержан.
Происшествия,Москва,
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