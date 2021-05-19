Сбежавший из рабства мужчина рассказал на видео о попытках побега

Калмыкии искалеченный мужчина двое суток полз по степи в надежде на помощь после побега из рабства. Видео публикует telegram – канал «Life.ru».

Ставрополец Дмитрий в начале года поехал работать пастухом на ферму в Калмыкии. Работодатель отобрал у мужчины паспорт, телефон, заставил работать за еду, а также часто избивал своего «раба».

Дмитрий несколько раз совершал побег, но хозяин фермы его догонял и избивал ещё сильнее. В этот раз после жёсткого избиения Дмитрия оставили умирать посреди степи с переломанным тазом. Ставропольцу удалось за двое суток доползти до трассы, где его и нашли неравнодушные водители, которые вызвали скорую.