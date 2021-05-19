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Сбежавший из рабства мужчина рассказал на видео о попытках побега

Александр Кузьмин
55 минут назад
В Калмыкии искалеченный мужчина двое суток полз по степи в надежде на помощь после побега из рабства. Видео публикует telegram – канал «Life.ru».
Ставрополец Дмитрий в начале года поехал работать пастухом на ферму в Калмыкии. Работодатель отобрал у мужчины паспорт, телефон, заставил работать за еду, а также часто избивал своего «раба».
Дмитрий несколько раз совершал побег, но хозяин фермы его догонял и избивал ещё сильнее. В этот раз после жёсткого избиения Дмитрия оставили умирать посреди степи с переломанным тазом. Ставропольцу удалось за двое суток доползти до трассы, где его и нашли неравнодушные водители, которые вызвали скорую.
Дмитрия срочно прооперировали, а после он три дня пролежал в реанимационном отделении Сейчас мужчина находится у себя дома в Ставрополе, где будет проходить долгую реабилитацию от серьёзных травм.
Следственное управление СКР начало проверку по факту случившегося.
Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Республика Калмыкия,
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