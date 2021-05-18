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Крыша фастфуда рухнула на людей в Петербурге

ТК «Звезда»
27 минут назад
В Приморском районе Санкт-Петербурга обрушилась крыша фастфуд-ресторана, под которой люди укрывались от дождя. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел у метро «Пионерская».
Крыша фастфуда рухнула на людей в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По их информации, пострадал ребенок и бабушка, которая успела прикрыть собой маленьких детей.
«Женщину на скорой увезли. Так же пострадал ребенок 3 года. У него был перелом руки и сотрясение. (По словам матери, которая приехала позже)», - говорится в записи в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
В региональном МЧС сообщили, что от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге пострадали два человека. Подробностей в ведомстве не привели.
Непогода обрушилась на город во вторник, 18 мая. Как отметили в МЧС, скорость максимальных порывов ветра достигала 17 метров в секунду.
Происшествия,МЧС,Санкт-Петербург,
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