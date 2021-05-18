Крыша фастфуда рухнула на людей в Петербурге

По их информации, пострадал ребенок и бабушка, которая успела прикрыть собой маленьких детей.
«Женщину на скорой увезли. Так же пострадал ребенок 3 года. У него был перелом руки и сотрясение. (По словам матери, которая приехала позже)», - говорится в записи в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
В региональном МЧС сообщили, что от падения конструкции из-за порывов ветра в Петербурге пострадали два человека. Подробностей в ведомстве не привели.
Непогода обрушилась на город во вторник, 18 мая. Как отметили в МЧС, скорость максимальных порывов ветра достигала 17 метров в секунду.