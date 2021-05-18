Завершено расследование по делу бывшего схимонаха Сергия

Об этом сообщил ТАСС один из его адвокатов Павел Бабиков.

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По его словам, обвинение остаётся то же самое. Юрист отметил, что в ближайшее время сам экс-схиигумен и его защита приступят к ознакомлению с материалами дела, объём которых составляет несколько десятков томов.

Николаю Романову вменяют склонение к самоубийству, самоуправство и оскорбление религиозных чувств. В конце февраля Басманный суд Москвы продлил арест бывшему схимонаху до 28 мая.