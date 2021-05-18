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Пыльный армагеддон» в Алтайском крае сняли на видео

Юрий Столбов
31 минуту назад
В Алтайском крае на трассе БийскБарнаул заметили «пыльный армагеддон», пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на видео бури.
На видео видно , как огромные клубы пыли витают в воздухе, некоторым водителям приходится съехать с дороги, чтобы не потерять ориентацию.
Происшествия,Видео,Алтайский Край,Бийск,Барнаул,
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