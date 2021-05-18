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Центральный детский магазин на Лубянке опечатали

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад
Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер после проведения массового мероприятия, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.
«По поручению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой управление Роспотребнадзора по городу Москве возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, – АО «Лубянка-девелопмент» по адресу: г. Москва, Театральная пр., д. 5, стр. 1. < > 18 мая в отношении АО «Лубянка-девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд Москвы», – передает сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, 16 мая в ЦДМ на Лубянке была запланирована встреча с актерами фильма «Майор Гром». На мероприятии собралась толпа людей, после этого столичное управление Роспотребнадзора решило проверить Центральный детский магазин.
Происшествия,Видео,Анна Попова,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Москва,
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