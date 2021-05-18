Россиянка попыталась ввезти в страну украшения на 69 млн

Как отметили в пресс-службе, таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней. Общая стоимость товаров составила около 69 млн руб., сумма неуплаченных таможенных платежей - 20,3 млн руб.

Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров»).