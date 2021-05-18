В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Таможенники в Шереметьево нашли у пассажирки рейса из ОАЭ незадекларированные украшения на 69 млн руб.

Агентство «Москва»иещё 2
1 час назад
Сотрудники Шереметьевской таможни обнаружили у пассажирки, прибывшей рейсом из ОАЭ, незадекларированные ювелирные изделия на сумму 69 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС России).
Россиянка попыталась ввезти в страну украшения на 69 млн
Фото: ТАССТАСС
«Незадекларированные дорогостоящие ювелирные изделия обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни у 23-летней россиянки, прибывшей авиарейсом из Дубая. Гражданка РФ проследовала через «зеленый» коридор и товары не декларировала, в дальнейшем предъявив к таможенному контролю три браслета, пару серег и четыре кольца. Еще два кольца были обнаружены в ходе досмотра багажа пассажирки», - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, таможенная экспертиза установила, что изделия изготовлены из драгоценных металлов со вставками из драгоценных камней. Общая стоимость товаров составила около 69 млн руб., сумма неуплаченных таможенных платежей - 20,3 млн руб.
Уточняется, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в особо крупном размере») и ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров»).
Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Россия,Объединенные Арабские Эмираты,Дубай,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители