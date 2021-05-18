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Водитель ВАЗ сбил трех человек на тротуаре на Волгоградском проспекте

Агентство «Москва»иещё 12
3 часа назад
Водитель автомобиля сбил трех человек на тротуаре на юго-востоке столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
«Сегодня на Волгоградском проспекте у д. 32/1 водитель на автомашине ВАЗ-2106 не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов», - рассказали в ведомстве.
На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Происшествия,ГИБДД,МВД,АГН "Москва",Россия,
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