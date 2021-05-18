Подозреваемый в резне в Екатеринбурге находился под следствием

«Гражданин, о котором идет речь, в настоящее время находящийся в 23-й горбольнице под охраной полиции после операции, является фигурантом не только уголовного дела по факту убийства трех человек недалеко от вокзала, но и является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному несколько месяцев назад сотрудниками полиции из подразделения дознания ОВД Ревды по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 «Угроза убийством» УК РФ. Данный криминальный факт не имеет никакого отношения к работе наших коллег из Следственного комитета», – подтвердил порталу официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых факт причастности Кукушкина к инциденту в Ревде.
«Сообщаем, что следственным отделом по городу Ревда СКР по Свердловской области в отношении гражданина, подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге, ранее уголовных дел не расследовалось и процессуальных проверок не проводилось. В этой связи распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СКР по городу Ревда в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствуют действительности», – добавили там.