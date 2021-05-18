Подозреваемый в резне в Екатеринбурге находился под следствием

Отмечается, что после этой драки в Ревде Кукушкина доставили в полицию. Собеседник портала пояснил, что ролик отправляли в следственный отдел города, но там эпизод никого не заинтересовал. При этом полиция возбудила дело по статье за угрозу убийством, а не по статье о покушении на убийство.