Появилось видео прыжка мужчины под поезд метро в Москве

Инцидент произошёл на станции метро «Боровицкая» на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Видео публикует официальный telegram-канал «Москва».

Как сообщает департамент транспорта Москвы, парень выжил. Его быстро подняли обратно на платформу. Мужчина отделался переломом пятки, его ждёт штраф. Чем был мотивирован пассажир метро неизвестно.