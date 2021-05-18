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Появилось видео прыжка мужчины под поезд метро в Москве

Александр Кузьмин
27 минут назад
Инцидент произошёл на станции метро «Боровицкая» на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Видео публикует официальный telegram-канал «Москва».
Как сообщает департамент транспорта Москвы, парень выжил. Его быстро подняли обратно на платформу. Мужчина отделался переломом пятки, его ждёт штраф. Чем был мотивирован пассажир метро неизвестно.
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