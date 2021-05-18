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Крупные лесные пожары на трассе Екатеринбург - Тюмень попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад
Движение на участке федеральной трассы ЕкатеринбургТюмень ограничено из-за бушующих лесных пожаров. Видео публикует telegram-канал «RT на русском».
По сообщениям ГИБДД участок с 123-го по 143-й километра закрыт для движения. Транспорт пускают через город Камышлов.
Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными за рулем, в том числе при движении в этом направлении, соблюдать скоростной режим и выполнять требования автоинспекторов о следовании по путям объезда.
Напомним, что лесные пожары уже больше недели свирепствуют в Тюменской области. Виной всему нетипично жаркая и сухая погода. С 11 мая в лесах действует режим чрезвычайной ситуации.
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