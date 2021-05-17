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Солист Мариинки оказался в коме после падения с электросамоката

Вероника Полынина
42 минуты назад
Солист балета Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после падения с электросамоката, сообщает «Пятый канал».
Трагедия произошла накануне в Санкт-Петербурге. Залеев ехал на электросамокате по тротуару и пытался объехать пешеходов, не сбавляя скорости. Лавируя, Залеев задел проходящего мимо мужчину, упал и ударился головой об асфальт.
31-летнего танцора госпитализировали в Мариинскую больницу и провели экстренную операцию.
Сейчас Залеев находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое. Хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому, однако положительных прогнозов не дают.
В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что артист балета находится в больнице. От дальнейших комментариев в пресс-службе Мариинки воздержались.
Давид Залеев – второй солист балетной труппы Мариинского театра, задействован более чем в 20 балетах труппы. Имеет звание заслуженного артиста республики Северная Осетия–Алания.
Происшествия,Видео,Давид Залеев,
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