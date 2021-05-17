Солист Мариинки оказался в коме после падения с электросамоката

Трагедия произошла накануне в Санкт-Петербурге. Залеев ехал на электросамокате по тротуару и пытался объехать пешеходов, не сбавляя скорости. Лавируя, Залеев задел проходящего мимо мужчину, упал и ударился головой об асфальт.

31-летнего танцора госпитализировали в Мариинскую больницу и провели экстренную операцию.

Сейчас Залеев находится в состоянии медикаментозной комы под аппаратом искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое. Хирурги провели Залееву трепанацию черепа и удалили гематому, однако положительных прогнозов не дают.

В пресс-службе Мариинского театра подтвердили, что артист балета находится в больнице. От дальнейших комментариев в пресс-службе Мариинки воздержались.