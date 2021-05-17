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"Бутырка" осталась без света

Вероника Полынина
25 минут назад
В московском СИЗО «Бутырка» отключили свет, сообщает издание «Подъем».
"Бутырка" осталась без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Из-за внезапного отключения света сработала автоматическая система блокировки замков, и несколько адвокатов оказались заперты в переговорных комнатах со своими подзащитными.
Света в СИЗО «Бутырка» нет с 15.30 мск. О причинах отключения ничего не известно, подачу электроэнергии обещают восстановить к 17.30 мск.
Вместе с «Бутыркой» без электричества остались несколько близлежащих зданий.
Как сообщал «Рамблер», Бутырский следственный изолятор (СИЗО 2 г. Москвы) – самый крупный следственный изолятор в Москве, одна из старейших и наиболее известных тюрем России. Здание «Бутырки» располагается в Тверском районе на Новослободской улице, вблизи Бутырской заставы, от которой учреждение и получило свое название. Здание СИЗО числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры.
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