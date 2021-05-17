"Бутырка" осталась без света

В московском СИЗО «Бутырка» отключили свет, сообщает издание « Подъем ».

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Из-за внезапного отключения света сработала автоматическая система блокировки замков, и несколько адвокатов оказались заперты в переговорных комнатах со своими подзащитными.

Света в СИЗО «Бутырка» нет с 15.30 мск. О причинах отключения ничего не известно, подачу электроэнергии обещают восстановить к 17.30 мск.

Вместе с «Бутыркой» без электричества остались несколько близлежащих зданий.