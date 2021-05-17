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"Сжечь учительницу": почему родные боялись "казанского стрелка"

Артём Кульша
1 час назад
Пять лет казанский стрелок Ильназ Галявиев предлагал одноклассникам сжечь учительницу. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
11 мая, как сообщал «Рамблер», 19-летний Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 человека пострадали.
После задержания нападавший заявил сотрудникам правоохранительных органов, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог. Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Суд заключил его под стражу.
Недавно Life Shot опубликовал переписку Галявиева с бывшими одноклассниками, имевшую место пять лет назад. В ходе нее он привел советский рецепт коктейля Молотова, предложил скинуться на ингредиенты и сжечь учительницу математики.
«Ильназ, у нее дети», — ответил ему один из одноклассников.
Староста группы, в которой Галявиев учился в колледже ТИСБИ, Роберт Сибгатуллин рассказал «Комсомольской правде», что однажды тот заявил ему, что у него есть своя секта, он — вербовщик. Собеседник в правоохранительных органах сообщил изданию, что родные боялись Галявиева физически и съехали от него в другую квартиру. Однажды, когда он приехал к ним и потребовал отдать ему нож, старший брат побоялся открыть дверь.
Ранее СМИ опубликовали переписку Галявиева с бывшими одноклассниками, в ходе которой он высказал мнение, что бродячих собак надо отстреливать десятками тысяч, а ответственных за данный вопрос чиновников сажать за халатность тысячами.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,СКР,МВД,Комсомольская правда,Казань,
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