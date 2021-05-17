Недавно Life Shot опубликовал переписку Галявиева с бывшими одноклассниками, имевшую место пять лет назад. В ходе нее он привел советский рецепт коктейля Молотова, предложил скинуться на ингредиенты и сжечь учительницу математики.

Староста группы, в которой Галявиев учился в колледже ТИСБИ, Роберт Сибгатуллин рассказал «Комсомольской правде», что однажды тот заявил ему, что у него есть своя секта, он — вербовщик. Собеседник в правоохранительных органах сообщил изданию, что родные боялись Галявиева физически и съехали от него в другую квартиру. Однажды, когда он приехал к ним и потребовал отдать ему нож, старший брат побоялся открыть дверь.