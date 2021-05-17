Пьяная резня: Подробности трагедии в Екатеринбурге

«Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошёл конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

По данным главного управления МВД, нападавший задержан. При этом он попытался совершить нападение на сотрудников полиции, из-за чего «стражи порядка вынуждены были применить табельное оружие», сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых . Он уточнил, что в результате злоумышленник был ранен и доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Сейчас на месте происшествия работают следователи территориального следственного отдела, сотрудники отдела криминалистики СК по Свердловской области.

Военнослужащие гарнизонного наряда, патрулировавшие Екатеринбург в район Железнодорожного вокзала, помогли полицейским задержать напавшего с ножом человека. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Когда военные патрулировали в одном из районных скверов, к ним подбежали граждане и попросили помочь защититься от вооруженного ножом человека.

Патруль отреагировал быстро - один военнослужащий вызвал полицию и перекрыл вход в парк, двое других вместе с приехавшим нарядом полицейским задержали агрессивного человека с ножом.

Мужчина, подозреваемый в убийстве трех человек в сквере у железнодорожного вокзала Екатеринбурга, будет допрошен в больничной палате. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, в момент нападения мужчина был пьян.

«Нападавшего допросят в палате, его жизни ничего не угрожает. Он находится в состоянии алкогольного опьянения. Решения о мере пресечения пока нет, потому что неясно, сколько он проваляется в больнице», — поделился источник. Собеседник URA.RU в городском здравоохранении уточнил, что врачи подозревают у мужчины наличие психических расстройств.

В пресс-службе следственного управлении СК РФ по Свердловской области отказались комментировать URA.RU данные о допросе в палате. Там пообещали позднее дать подробную информацию о процессуальных действиях в отношении подозреваемого.

Двое погибших в поножовщине у ж/д вокзала в Екатеринбурге могли быть вахтовиками из Нягани. Об этом журналисту «ФедералПресс» сообщил сотрудник железной дороги на условиях анонимности. Он добавил, что оба ехали в Новосибирск.

«Двое ехали с Нягани, с вахты, двигались в Новосибирск. Как я понял, у них была в Екатеринбурге пересадка», – добавил собеседник издания.

Тем временем в Следственном комитете пока не сообщают данные о личностях погибших. Опознание персон не проведено. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Официально информация о том, что погибшие были ватовиками, пока не подтверждена.

Известно, что один из участников поножовщины находится в больнице 23 в тяжелом состоянии. Ему проводят операцию, подтвердили данные в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru объяснил, почему люди в состоянии алкогольного опьянения нередко «хватаются» за оружие, в том числе и ножи. Таким образом он прокомментировал инцидент в Екатеринбурге, где пьяный мужчина зарезал трёх людей.

Алкоголь и агрессия — это два понятия, которые очень плотно спаяны и связаны между собой. Хотя бы потому, что алкоголь в определённой дозе снижает уровень защитных и социальных механизмов, — сказал специалист.

Он пояснил, что алкогольные напитки активируют обесточивают кору лобных долей мозга, из-за чего активируются «генетически древние эмоции». В их число также входит и агрессия, которая изначально служила для человеческой психики защитным механизмом.

Что касается ситуации, здесь сложно сказать насколько человек был в опьянении, но скорее всего мы должны говорить о том, что тут алкоголь выступил триггером — механизмом и кнопкой, которая сработала на неадекватную форму поведения, — добавил Федорович.