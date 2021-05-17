Конфликт поколений: Психолог объяснил стрельбу в Казани

Сегодня Асмолов рассказал, что в настоящее время все больше подростков выбирают конфликт вместо компромисса как стратегию разрешения сложных ситуаций. Это связано со многими причинами, в том числе с нарастанием конфликта между поколениями, который называют цифровым и связывают главным образом с различием модели успеха.