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Конфликт поколений: Психолог объяснил стрельбу в Казани

Артём Кульша
30 минут назад
Стрельба в гимназии в Казани отчасти связана с царящей в мире ситуацией эскалации жестокости, насилия и поиска врага. Об этом психолог Александр Асмолов заявил «Ленте.ру».
Конфликт поколений: Психолог объяснил стрельбу в Казани
Фото: ТАССТАСС
11 мая, как сообщал «Рамблер», 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии 175 в Казани, в результате чего погибли девять человек, в том числе семь детей, 23 человека пострадали.
После задержания нападавший заявил сотрудникам правоохранительных органов, что напал на школу, потому что всех ненавидит и хотел, чтобы все узнали, что он бог.
Сегодня Асмолов рассказал, что в настоящее время все больше подростков выбирают конфликт вместо компромисса как стратегию разрешения сложных ситуаций. Это связано со многими причинами, в том числе с нарастанием конфликта между поколениями, который называют цифровым и связывают главным образом с различием модели успеха.
К тому же текущая ситуация в мире характеризуется ростом неопределенности, сложности и разнообразия. Это является испытанием для многих людей и провоцирует поведение, которое актуализирует нормы жестокости и насилия, поиска общего врага. В данной ситуации конфликт становится нормой поведения — для подростков прежде всего.
«Поведение подростков никогда не является калькой настроений общества, но все, что есть в обществе, в подростковом поведении доводится до предела», — отметил Асмолов.
Происшествия,Ильназ Галявиев,Александр Асмолов,МВД,Lenta.ru,Казань,
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