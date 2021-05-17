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В Екатеринбурге мужчина с ножом убил троих прохожих

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
40 минут назад
В результате нападения мужчины с ножом в районе Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области.
«Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
По данным регионального МВД, нападавший уже задержан. По словам очевидцев, при задержании сотрудники полиции открыли огонь, сообщает Ura.ru.
«Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», – рассказала одна из очевидцев.
Жительница соседнего дома Екатерина добавила, что сейчас сквер оцеплен, на месте работает несколько десятков силовиков. «Стоят машины (ППСП) с мигалками. В парк никого не пускают», – уточнила она.
В то же время Телеграм-канал «360» сообщает, что нападавший ранен и сейчас находится в больнице.
Происшествия,Видео,СКР,РИА Ura.ru,ИТАР-ТАСС,Свердловская Область,Екатеринбург,
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