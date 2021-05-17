«Сегодня в следственный отдел по Железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», – говорится в сообщении, передает ТАСС.
«Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», – рассказала одна из очевидцев.