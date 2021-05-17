Легковой автомобиль врезался в задние администрации в Комсомольске-на-Амуре. Момент аварии зафиксировали камеры наружного наблюдения. Видео дорожного происшествия появилось в одном из местных Telegram-каналов.
Как уточняется, в 5:57 утра в иномарка Toyota Caldina выехала на тротуар, подскочив на вырезанном участке обочины, после чего машина протаранила административное здание. Управлявший транспортным средством водитель не пострадал.
Сейчас автомобиль уже отогнали на штрафстоянку. Чиновники намерены взыскать с мужчины ущерб за поврежденный газон.