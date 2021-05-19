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СМИ: два человека погибли в результате стрельбы по автобусу в Калифорнии

ТАССиещё 3
33 минуты назад
По меньшей мере два человека убиты, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы по автобусу в американском городе Окленд (штат Калифорния). Об этом во вторник сообщила газета New York Post.
В Калифорнии неизвестные обстреляли автобус с людьми
Фото: EPAEPA
По ее данным, огонь велся из автомобиля по автобусу, предназначенному для вечеринок. Было сделано не менее 70 выстрелов. Убиты две женщины, ранены еще пятеро.
Личности подозреваемых пока не установлены. Мотивы преступления расследуются.
Происшествия,Криминал,
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