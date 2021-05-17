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Циклон «Тауктае» обрушился на Индию

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
8 часов назад
В результате циклона «Тауктае» на западе Индии погибли по меньшей мере восемь человек, около 150 тыс. эвакуированы.
Сотни тысяч эвакуированы: на Индию обрушился «Тауктае»
Фото: ReutersReuters
Порывы ветра достигают 200 км/ч, приостановлена работа аэропорта Мумбаи. На кадрах непогода бушует в штате Гуджарат и Мумбаи, передает РИА «Новости».
В июле прошлого года в результате наводнений в индийском штате Ассам на северо-востоке страны погибло почти 80 человек.
Происшествия,РИА Новости,Индия,
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