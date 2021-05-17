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Сошедший с рельсов грузовой поезд с химикатами сняли на видео

Александр Кузьмин
24 минуты назад
Неподалёку от города Сибли в Штате Айова в США сошёл с рельсов железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества. Видео опубликовано в социальных сетях.
На кадрах видно, что вне железнодорожных путей оказались более 20 вагонов. Кроме того, после происшествия начался пожар. Видны клубы чёрного дыма, поднимающиеся к небу.
Сообщается, что авария произошла из-за обрушения моста.
На месте ЧП работают спасатели и специалисты по работе с опасными химическими веществами.
В радиусе 8-ми километров объявлена эвакуация. Информация о пострадавших не поступала.
Происшествия,США,Видео,
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