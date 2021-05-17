Опубликовано видео наезда на полицейских в Иерусалиме

В Иерусалимском квартале Шейх-Джарах произошла попытка наезда на полицейских неизвестным мужчиной. Видео опубликовано местным телевидением.
На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости, игнорируя ограждения, влетает в небольшое скопление сотрудников правоохранительных органов
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Как сообщает официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфильд, инцидент расценивается как теракт.
«Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте», – цитирует Розенфельда РИА «Новости».
Позднее он уточнил, что при наезде ранения получили шесть сотрудников полиции, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, у других легкие травмы.