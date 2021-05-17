Опубликовано видео наезда на полицейских в Иерусалиме

«Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте», – цитирует Розенфельда РИА «Новости».

Позднее он уточнил, что при наезде ранения получили шесть сотрудников полиции, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, у других легкие травмы.