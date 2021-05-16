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СМИ: В петербургском салоне эротического массажа нашли труп

Ювелина Бернст
1 час назад
В одном из массажных салонов Санкт-Петербурга обнаружено тело мужчины, передают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
СМИ: В петербургском салоне эротического массажа нашли труп
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com
Речь идет о салоне эротического массажа «Мистери» на улице Рузовской.
По данным источника, на руках и туловище погибшего были ушибы. На вид мужчине около 30 лет.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге компания друзей обнаружила в арендованной квартире мертвого мужчину и решила, что участвуют в квесте.
Происшествия,МВД,Санкт-Петербург,
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