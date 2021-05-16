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Опубликовано видео допроса подозреваемого в убийстве девочки под Нижним Новгородом

Юрий Столбов
52 минуты назад
Следственное управление СК России по Нижегородской области в субботу, 15 мая, опубликовало видео допроса Сергея Матюшина, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино.
На кадрах мужчина сидит в кабинете следователя и отвечает на его вопросы.
Происшествия,Криминал,Видео,Сергей Матюшин,СКР,Нижегородская Область,Россия,
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