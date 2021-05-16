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Появилось видео драки со стрельбой в салоне красоты под Петербургом

Юрий Столбов
18 минут назад
Неизвестные совершили вооруженное нападение на салон красоты «Цирюльник» в Мурино Ленинградской области.
Неизвестные в медицинских масках вошли в салон, расположенный в доме 8 по бульвару Менделеева, 15 мая около 21.20. Они набросились на 20-летнего администратора.
Завязалась потасовка, во время которой прозвучал выстрел. Инцидент зафиксировала установленная в помещении видеокамера.
Происшествия,Конфликты,Криминал,Видео,Санкт-Петербург,Ленинградская Область,
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