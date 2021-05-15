Школьницы сожгли ферму ради ролика

По данным ведомства, две школьницы пробрались на ферму, где нашли скирды соломы объемом более 195 тонн. Они стали поджигать кучи сухой травы и тушить, происходящее снимали на видео для соцсети TikTok. Через некоторое время вспыхнуло сильное пламя, которое школьницы пытались сбить, однако не смогли и убежали. Огонь позднее потушили пожарные. При этом имущество фермы на сумму 150 тыс. рублей сгорело. Лица, причастных к поджогу, установлены. Сотрудники правоохранительных органов провели с родителями девочек разъяснительные беседы, передает РИА «Новости»
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