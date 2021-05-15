Школьницы сожгли ферму ради ролика

Как отметили в ведомстве, в отношении родителей составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» КоАП РФ». Уточняется, что в конце мая на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав будет решен вопрос о постановке школьниц на профилактический учет в отделе полиции.