Государственная Дума лишилась буквы «А» и экспромтом получила народные отзывы о своей работе. Шквальный ветер в Москве повеселил пользователей соцсетей, сорвав букву «А» в надписи «Государственная дума» со здания парламента на Охотном ряду.

Интернет-пользователи принялись комментировать инцидент, превратив его в своеобразную обратную связь между избирателями и избранниками. Как выяснилось, некоторые граждане критически настроены к законотворчеству думцев: «Буква закона упала», «Как всегда», «Не упала, а Атвалилась», «Так даже лучше стало».

Кроме того, народным избранникам иронично напомнили, что государственные деньги необходимо расходовать экономно:

«Пусть составят смету на 70 млн рублей, что бы поставить букву обратно...», «Нужно выделить 19 млрд рублей на осмотр и ремонт букв», «Скорее на переезд в новое здание».

В Москве в субботу наблюдается сильный порывистый ветер. Из-за непогоды инциденты происходят в разных районах столицы, передает ТАСС.

Шторм повалил 15 деревьев, они повредили пять припаркованных автомобилей. На западе и севере Москвы деревья упали на трамвайные пути, движение затруднено. Временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам.