Государственная Дума
лишилась буквы «А» и экспромтом получила народные отзывы о своей работе. Шквальный ветер в Москве
повеселил пользователей соцсетей, сорвав букву «А» в надписи «Государственная дума» со здания парламента на Охотном ряду.
Интернет-пользователи принялись комментировать инцидент, превратив его в своеобразную обратную связь между избирателями и избранниками. Как выяснилось, некоторые граждане критически настроены к законотворчеству думцев: «Буква закона упала», «Как всегда», «Не упала, а Атвалилась», «Так даже лучше стало».
Кроме того, народным избранникам иронично напомнили, что государственные деньги необходимо расходовать экономно:
«Пусть составят смету на 70 млн рублей, что бы поставить букву обратно...», «Нужно выделить 19 млрд рублей на осмотр и ремонт букв», «Скорее на переезд в новое здание».
В Москве в субботу наблюдается сильный порывистый ветер. Из-за непогоды инциденты происходят в разных районах столицы, передает
ТАСС.
Шторм повалил 15 деревьев, они повредили пять припаркованных автомобилей. На западе и севере Москвы деревья упали на трамвайные пути, движение затруднено. Временно не ходят трамваи по Живописной и Тимирязевской улицам.
В субботу управление МЧС России
по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе, граде и шквальном ветре до 20 м/с в столице до конца суток. Водителям советуют снижать скорость и увеличить дистанцию, кроме того нельзя парковаться под деревьями. Пешеходам нужно обходить рекламные щиты и прочие опасные в непогоду конструкции.