В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российского депутата и его сына обвинили в убийстве

Ювелина Бернст
1 час назад
В Свердловской области задержали депутата по подозрению в убийстве.
Депутата с сыном отправили в СИЗО за совершенное 18 лет назад убийство
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Депутата Артемовского городского округа Свердловской области Геннадия Виноградова и его сына Романа задержали по подозрению в убийстве, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, депутату и его 40-летнему сыну предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2003 году. Следствие по делу шло 18 лет, но только сейчас вскрылись подробности.
Ближайшие два месяца задержанные проведут в СИЗО, уточняет портал.
Секретарь свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий заявил, что членство Виноградова в партии приостановлено до решения суда.
Ранее был задержан депутат Народного собрания Дагестана Джафар Абуев по подозрению в убийстве сотрудника экономической безопасности МВД по Дагестану майора милиции Хангишиева.
Происшествия,Геннадий Виноградов,Виктор Шептий,ФСИН,Единая Россия,МВД,Свердловская Область,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители