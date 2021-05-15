В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Мигранты подрались в Приморском районе Петербурга

Газета.Ru
31 минуту назад
Полицейские Петербурга начали проверку в связи с массовой дракой, произошедшей с участием мигрантов в Приморском районе города. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным ведомства, в 20:23 мск в управление МВД передали информацию, что на пересечении улиц Репищева и Вербной подрались около 100 человек.
"Со слов заявителя, дрались около 100 человек, с виду, нерусской национальности. Они были вооружены арматурами и дубинками", - уточнили в экстренном ведомстве.
На место происшествия в скором времени прибыли следователи, однако участники конфликта уже скрылись. Позднее в отделы полиции Приморского района доставили 45 человек, вероятно, причастных к драке.
В настоящий момент причина конфликта неизвестна, официального подтверждения информации пока нет, добавил "Интерфакс".
Ранее в Петербурге между экскурсоводами произошел конфликт со стрельбой. Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался 18-летний петербуржец.
Происшествия,Видео,МВД,Интерфакс,Санкт-Петербург,
65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители