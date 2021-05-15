В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Убийство девочки нижегородским педофилом-рецидивистом обросло новыми подробностями

Ювелина Бернст
1 час назад
Жители Нижегородской области рассказали о соседе-рецидивисте Сергее Матюшине, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Убивший девочку нижегородский педофил-рецидивист был без контроля
Фото: ТАССТАСС
Одна из соседок рассказала, что Матюшин в 2006 году напал с удавкой на девочку в лифте. Девочку у лифта ждал дедушка, который стал свидетелем произошедшего.
Несмотря на этот случай, после того, как Матюшин освободился из тюрьмы, местные жители спокойно относились к тому, что педофил-рецидивист часто появляется у детского сада. Кроме того, окна квартиры мужчины, как отмечает телеканал, выходили на детскую площадку.
За рецидивистом не было усиленного контроля, заявил другой его сосед. Он объяснил, что Матюшин после выхода из тюрьмы обязан был с 10 вечера до 6 утра находиться дома. Но сосед только однажды видел, как к Матюшину приходили с проверкой сотрудники милиции.
Местные жители побаивались за своих детей и не оставляли их без присмотра, рассказал сосед.
«А так он смирно жил, ничего не скажу плохого», — добавил мужчина.
Матюшин находился под административным надзором после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за серию попыток совращения детей. До этого он был осужден на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней в 1992 году.
По данным телеканала, из колонии он вышел в 2016 году. Его обязали дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, также ему запрещалось без разрешения покидать район проживания и покидать свою квартиру ночью. Эти правила для Матюшина должны были действовать до 2024 года.
Ранее в лесополосе в Нижегородской области нашли тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
Происшествия,Сергей Матюшин,СКР,Нижегородская Область,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители