Убивший девочку нижегородский педофил-рецидивист был без контроля

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Одна из соседок рассказала, что Матюшин в 2006 году напал с удавкой на девочку в лифте. Девочку у лифта ждал дедушка, который стал свидетелем произошедшего.

Несмотря на этот случай, после того, как Матюшин освободился из тюрьмы, местные жители спокойно относились к тому, что педофил-рецидивист часто появляется у детского сада. Кроме того, окна квартиры мужчины, как отмечает телеканал, выходили на детскую площадку.

За рецидивистом не было усиленного контроля, заявил другой его сосед. Он объяснил, что Матюшин после выхода из тюрьмы обязан был с 10 вечера до 6 утра находиться дома. Но сосед только однажды видел, как к Матюшину приходили с проверкой сотрудники милиции.

Местные жители побаивались за своих детей и не оставляли их без присмотра, рассказал сосед.

«А так он смирно жил, ничего не скажу плохого», — добавил мужчина.

Матюшин находился под административным надзором после выхода из тюрьмы, где отбывал наказание за серию попыток совращения детей. До этого он был осужден на 10 лет за изнасилование несовершеннолетней в 1992 году.

По данным телеканала, из колонии он вышел в 2016 году. Его обязали дважды в месяц отмечаться в отделении полиции, также ему запрещалось без разрешения покидать район проживания и покидать свою квартиру ночью. Эти правила для Матюшина должны были действовать до 2024 года.