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Опубликовано видео падения дерева на машины в Москве

Юрий Столбов
20 минут назад
Дерево упало на машины на Преображенской площади в столице. Момент падения зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
У автомобиля оказался помят кузов и двери, разбиты стекла.
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