Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Смоленском

По данным полиции, в районе 298-го километра трассы в Сафоновском районе столкнулись большегрузный автомобиль Volvo и микроавтобус Volkswagen. Столкновение могло произойти из-за несоблюдения дистанции водителем первой иномарки. За рулем Volvo находился водитель 1988 года рождения.

Пострадавшие были госпитализированы, погибших в аварии нет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.