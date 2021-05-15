В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Опубликовано видео последствий ДТП с грузовиком и микроавтобусом под Смоленском

Юрий Столбов
45 минут назад
Большегруз столкнулся с микроавтобусом на магистрали М1 "Беларусь" в Смоленской области. В результате аварии 13 человек были доставлены в больницу, сообщается на официальном сайте МВД по региону. Сейчас на месте ДТП работают экстренные ведомства.
По данным полиции, в районе 298-го километра трассы в Сафоновском районе столкнулись большегрузный автомобиль Volvo и микроавтобус Volkswagen. Столкновение могло произойти из-за несоблюдения дистанции водителем первой иномарки. За рулем Volvo находился водитель 1988 года рождения.
Пострадавшие были госпитализированы, погибших в аварии нет. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
Происшествия,Видео,МВД,Смоленская Область,Смоленск,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители