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На Украине убили известного историка, изучавшего Холокост

ТК «Звезда»
49 минут назад
В украинском Николаеве в собственной квартире был найден мертвым известный историк Владимир Щукин, изучавший специфику Холокоста на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны.
Изучавшего Холокост известного историка убили на Украине
Фото:  UA.National.Police.Nikolaev, Facebook UA.National.Police.Nikolaev, Facebook
Уточняется, что об инциденте сообщил сосед историка, когда обнаружил, что дверь в квартиру Щукина открыта, а сам мужчина лежит на полу.
По прибытию на место, оперативники обнаружили на теле краеведа следы ножевых ранений и гематомы в области головы, пишет Strana.ua.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Происшествия,Владимир Щукин,Украина,
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