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В Тульской области на ребенка упал фрагмент балкона

ТАСС
37 минут назад
Следователи в Тульской области возбудили дело по результатам проверки размещенной в соцсетях информации о падении фрагмента балкона на годовалого ребенка. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе СУ СК по региону.
В Тульской области на ребенка упал фрагмент балкона
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"По результатам проведения доследственной проверки на основании размещенной в социальных сетях информации о получении малолетним ребенком травмы головы в городе Щекино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел днем 13 мая у одного из многоквартирных жилых домов, когда фрагменты бетонной плиты с балкона пятиэтажного дома упали на ребенка.
"Установлено, что на основании договора, заключенного в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций дома является обязанностью управляющей компании", - добавили в сообщении.
При расследовании дела проведен обыск в офисе управляющей компании, изъята документация, имеющей отношение к делу. Оперативники допрашивают руководителя и сотрудников компании, родителей ребенка и собственника квартиры.
Происшествия,Тульская Область,Щекино,
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