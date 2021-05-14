В Тульской области на ребенка упал фрагмент балкона

"По результатам проведения доследственной проверки на основании размещенной в социальных сетях информации о получении малолетним ребенком травмы головы в городе Щекино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.
"Установлено, что на основании договора, заключенного в 2019 году между управляющей компанией и собственниками многоквартирного дома, выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту балконов и иных конструкций дома является обязанностью управляющей компании", - добавили в сообщении.