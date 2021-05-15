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В результате торнадо в Китае погибли шесть человек

ТАССиещё 1
1 час назад
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 218 пострадали в результате обрушения торнадо на китайский город Ухань в провинции Хубэй. Об этом в субботу сообщила газета Global Times в своем аккаунте в Twitter.
Шесть человек погибли в результате торнадо в Китае
Фото: ReutersReuters
Ранее агентство "Синьхуа" информировало, что порывы шквалистого ветра достигали 23,9 м/с, смерч повредил строения, были повалены деревья.
В свою очередь в провинции Цзянсу из-за торнадо погиб один человек, 21 пострадал.
Происшествия,Катастрофы,Торнадо,Синьхуа,Китай,
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