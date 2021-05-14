В США назвали истинную причину гибели группы Дятлова

Загадочные обстоятельства гибели группы Дятлова в уральских горах в 1959 году до сих пор будоражат умы тех, кто пытается найти ответ на вопрос: что стало причиной смерти туристов.

Фото: из материалов дела группы из материалов дела группы

На протяжении последних десятилетий высказывались сотни версий, начиная от обычного нападения убийц, и заканчивая фантастической с участием НЛО. Эксперты американского издания The New Yorker проанализировали всю имеющуюся информацию об этом деле, включая результаты следствия 2018 года, и пришли к выводу, что самая главная тайна советской эпохи наконец-то раскрыта.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова совершала лыжный поход по Северному Уралу. По неизвестным причинам все участники погибли, кроме Юрия Юдина — он сошел с маршрута из-за болезни. После обнаружения тел участников экспедиции в феврале 1959 года было заведено уголовное дело для выяснения причин случившегося.

Вскоре следствие было закрыто с формулировкой «из-за отсутствия состава преступления», так как в ходе расследования было установлено, что уголовной составляющей в гибели группы не было.

"Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии", — значилось в рапорте.

Но настойчивые просьбы общественности и родственников погибших, не удовлетворенных таким решением, вынудили власти в сентябре 2018 года возобновить расследование. Новое следствие сфокусировалось на трех версиях: лавина, ураган и соскользнувшая на палатку плита снега. В июле прошлого года следователь Андрей Курьяков в ходе пресс-конференции заявил, что последний вариант и стал окончательным объяснением произошедшего.

К такому выводу следствие пришло, анализируя фотографии 1959 года. Следователям удалось установить, что члены группы Дятлова неправильно выбрали место для стоянки. Они установили палатку на склоне под углом 23-26 градусов, что и привело к трагическому финалу, потому что именно при таких условиях формируется сход лавин.

Курьяков разобрал эту гипотезу с директором Информационного центра Колорадо по лавинам, специалистом по физике теплопередачи и массообмена в снежных условиях Итаном Грином. Специалист предположил, что решение разбить палатку в подветренной тени вершины усугубило вероятность попадания группы в так называемую ветряную плиту — скопление твердого снега, которое намного опаснее, чем обычные снежные плиты.

Воссоздав математическую модель конфигурации снега в ту ночь, исследователи показали, почему плита не сошла сразу, когда группа устанавливала в ней палатку, а лишь через несколько часов: была метель и снежный покров увеличивался постепенно. Утрамбованный ветром снег может создавать давление свыше 300 кг на кубический метр. Удалив опору в нижнем краю плиты во время установки палатки, лыжники, скорее всего, спровоцировали ее разрушение. Если бы плита толщиной почти в метр накрыла палатку, тела лыжников были бы покрыты массой снега в половину тонны. Но она закрыла им доступ к обуви и теплой одежде, поэтому дятловцы прорезали выход из палатки со стороны склона.

Снежная плита стала причиной ужасных травм трех лыжников, чьи тела были обнаружены у снежной времянки. Остальные девять человек побежали под гору и пытались разжечь костер. Из-за льда на деревьях один участник группы залез на кедр за ветками — это объясняет обнаруженные на стволе дерева кусочки кожи и обрывки одежды. Но небольшого костра было недостаточно для спасения, и первые два члена группы погибли от обморожения. Обожженная кожа на их телах подтверждает, что они отчаянно пытались согреться у костра.

Откушенный кусок плоти с пальца одного из участников группы доказывает, что так он пытался проверить обмороженную руку на чувствительность. Оставшиеся в живых лыжники срезали одежду с тел умерших и надевали ее на себя. Они пытались укрыться в овраге, но в результате оказались погребены под слоем снега в 3-5 метров. Снежная масса прижала их к скалам, в результате лыжники получили повреждения в виде переломов костей и ушибов. А отсутствующие языки, глаза и губы, скорее всего, стали добычей мелких падальщиков.

Особенность версии следователя Курьякова состоит том, что действия группы Дятлова в его трактовке уже не представляются чем-то таинственным и иррациональным. По мнению Курьякова, несмотря на допущенную лыжниками ошибку при размещении палатки, все остальное они делали, не отступая от правил. Будь они менее опытными туристами, они бы остались у палатки, выкопали ее и были бы живы. Но лавина всегда представляет самый большой риск в горах зимой, и, чем больше у туриста опыта, тем больше он опасается схода лавин. Другими словами, опыт лыжников стал для них смертным приговором.