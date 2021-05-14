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В Казани эвакуировали школу из-за звонка о бомбе

Мария Иванова
15 минут назад
Днем в пятницу, 14 мая, из казанской школы номер 27 эвакуировали учеников и учителей из-за сообщения о заложенной бомбе. Об этом пишет «Комсомольская правда в Казани».
Заложена бомба: школьников и учителей эвакуируют из школы в Казани
Фото: ТАССТАСС
По данным газеты, в школу выехали все экстренные службы города и полиция. Из здания вывели 95 человек, включая 15 взрослых. Информации о взрывчатке пока нет.
Происшествия,Комсомольская правда,Казань,
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