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Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
После взрывов на складах в чешской Врбетице в 2014 году оттуда пропало оружие. Возможно, его украли, пишет издание Mladá fronta IDNES.
Стало известно об украденном после взрывов в Чехии оружии
Фото: ReutersReuters
В фирме-арендаторе складов Imex Group недосчиталась большого числа вооружений: тысячи ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, 800 автоматов, 500 пулеметов, 100 пистолетов и сопутствующего оборудования.
«Все они исчезли после взрывов в конце 2014 года и могли оказаться в руках торговцев оружием на черном рынке», — предполагают в Imex Group.
Компания уже подала иск по подозрению в краже полицией. Предполагают, что это могли сделать в том числе полицейские, после того как прибыли на место взрыва.
При этом чешская полиция считает Россию причастной к взрывам. Чехия уже объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые якобы находились на месте происшествия. Москва отрицает причастность российской стороны к этому инциденту.
18 апреля Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.
Происшествия,Руслан Боширов,Александр Петров,Чешская Республика,
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