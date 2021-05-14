ФСБ пресекла подделку справок для въезда с Украины в Россию

«Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Ростовской области пресекли противоправную деятельность по незаконной легализации иностранных граждан на территории России. <...> возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК («организация незаконной миграции») в отношении гражданки России, которая в Миллеровском районе организовала выдачу справок высокого качества различных государственных органов России и Украины, при использовании которых злоумышленники, не имеющие на то законных оснований, могли беспрепятственно пересекать российско-украинскую границу», – передает ТАСС сообщение ведомства.
«Предпринимательница, используя знания российского законодательства, нашла возможность незаконного обогащения на ковидных ограничениях, связанных с въездом и выездом из России. Пользуясь основаниями, прописанными в распоряжении правительства Российской Федерации 635-р от 16 марта 2020 г. (о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства), она организовала противоправную деятельность», – говорится в сообщении пресс-службы.