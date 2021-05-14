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Воздушное судно пропало в Краснодарском крае

Вечерняя Москва
38 минут назад
В Красноярском крае пропало воздушное судно. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили экстренные службы.
Воздушное судно пропало в Краснодарском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Уточняется, что сотрудники МЧС, инспектирующие район поиска с воздуха, заметили задымление на земле, уточняет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что разбившийся в Татарстане самолет угнал пьяный пилот, чтобы прокатить подругу.
Происшествия,МЧС,РИА Новости,Краснодарский Край,Красноярский Край,
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