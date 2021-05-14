Мужчина убил жену лопатой и спрятал труп в колодце

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Женщина работа врачом в посёлке Оредеж. О ее пропаже стало известно 9 мая.
«Мужчина ударил женщину черенком от лопаты по голове, в результате чего она скончалась. Житель Ленобласти перевязал труп веревкой, упаковал в мешок и скинул в колодец с водой на территории очистных сооружений», - сказано на сайте.
По версии следствия, между супругами произошёл конфликт на почве денег. Тело женщины все ещё не найдено.
Ранее «Рамблер» сообщал подробности убийства школьницы в Нижегородской области.