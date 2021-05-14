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Казанский стрелок звал одногруппников в секту

Анастасия Кирсанова
25 минут назад
Устроивший стрельбу в гимназии 175 в Казани Ильназ Галявиев предлагал своим одногруппникам вступить в секту. Об этом рассказал староста группы, в которой учился молодой человек, сообщают «Известия».
«Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: «Есть секта, давай к нам». Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», - рассказал староста.
Он добавил, что Галявиев был достаточно спокойным и неконфликтным.
«Он всегда как-то скрывался — пересмотрел множество фото нашей группы, практически ни на одной его нет. Но мы нормально общались — не сказать чтобы дружили или он ходил гулять с нами куда-то, но нормально разговаривали. Его никто не гнобил, и он никого не трогал. Учился хорошо — на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся — просто не способен был в силу характера», - уточнил рассказчик.
Также староста добавил, что про оружие в разговорах с одногруппниками Галявиев речь не вел, однако хвастался очень дорогой игровой валютой в компьютерной игре Counter-Strike.
Ранее «Рамблер» писал, что после трагедии в Казани, произошедшей 11 мая, где Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе, в результате которой пострадали десятки человек, президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать законы, касающиеся оружия.
Например, в Госдуме уже попросили ужесточить порядок выдачи лицензий на оружие. А уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила регулярно проводить психиатрическую экспертизу владельцам оружия.
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,Госдума,газета "Известия",Казань,
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