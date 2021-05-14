Казанский стрелок звал одногруппников в секту

«Где-то полгода назад он предложил одному нашему одногруппнику вступить в секту. Сказал: «Есть секта, давай к нам». Мы подумали, что это прикол, и как-то свели все на нет. А сейчас вот думаю, что, может, и не прикол это был», - рассказал староста.
«Он всегда как-то скрывался — пересмотрел множество фото нашей группы, практически ни на одной его нет. Но мы нормально общались — не сказать чтобы дружили или он ходил гулять с нами куда-то, но нормально разговаривали. Его никто не гнобил, и он никого не трогал. Учился хорошо — на первой парте сидел, так как плохое зрение было. За девчонками не гонялся — просто не способен был в силу характера», - уточнил рассказчик.