Житель Подмосковья бросил телевизор в Вечный огонь

Уточняется, что сам мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Брошенный в огонь телевизор впоследствии загорелся.

Патрульно-постовая служба уже задержала 32-летнего россиянина, подозреваемого в преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».