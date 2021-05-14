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Житель подмосковных Химок выбросил телевизор в Вечный огонь

Мослентаиещё 3
37 минут назад
Житель подмосковного города Химки выбросил телевизор в Вечный огонь, находящийся возле обелиска «Отстоявшим отчизну», который расположен на улице Победы. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Житель Подмосковья бросил телевизор в Вечный огонь
Фото: Кадр: МВД Медиа / YouTubeКадр: МВД Медиа / YouTube
Уточняется, что сам мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Брошенный в огонь телевизор впоследствии загорелся.
Патрульно-постовая служба уже задержала 32-летнего россиянина, подозреваемого в преступлении. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
В апреле полиция разыскивала женщину, которая готовила себе еду на Вечном огне в Пушкине. Нарушительница достала сковороду и стала жарить на ней яичницу.
Происшествия,Криминал,
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