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Одноклассник Галявиева рассказал на видео какими играми увлекался будущий убийца

Александр Кузьмин
29 минут назад
Одноклассник Ильназа Галявиева рассказал о том, каким будущий убийца был в школе и чем увлекался. Видео с рассказом о своём бывшем однокашнике публикует «Life.ru».
Молодоё человек утверждает, что в школьные годы Галявиев увлекался играми, в которых надо убивать.
«Помню, он зарабатывал на скинах — вот эти ножи онлайн там, в «контре» (Counter Strike). В «танки» рубился — ну, вот в такие, где убивать надо», — рассказал бывший одноклассник Галявиева.
Также юноша человек вспомнил, что Галявиев не очень хорошо стрелял. Зрение у него было не очень. Походами в тир напавший тоже не славился. Был неконфликтный и даже избегал чужих школьных разборок.
Напомним, Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года открыл стрельбу в школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, а также пострадало 23 человека
Происшествия,Видео,Ильназ Галявиев,
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