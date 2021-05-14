Одноклассник Ильназа Галявиева рассказал о том, каким будущий убийца был в школе и чем увлекался. Видео с рассказом о своём бывшем однокашнике публикует «Life.ru».

Молодоё человек утверждает, что в школьные годы Галявиев увлекался играми, в которых надо убивать.

«Помню, он зарабатывал на скинах — вот эти ножи онлайн там, в «контре» (Counter Strike). В «танки» рубился — ну, вот в такие, где убивать надо», — рассказал бывший одноклассник Галявиева.

Также юноша человек вспомнил, что Галявиев не очень хорошо стрелял. Зрение у него было не очень. Походами в тир напавший тоже не славился. Был неконфликтный и даже избегал чужих школьных разборок.