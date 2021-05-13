Экс-чиновника Меркушкина задержали при попытке улететь из России

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Бывшего вице-губернатора Мордовии задержали при попытке улететь из России
Вероника Полынина
29 минут назад
В
аэропорту Шереметьево
задержали бывшего вице-губернатора
Мордовии
Алексея Меркушкина,
сообщает
ТАСС со ссылкой на депутата
Госдумы
Александра Хинштейна
.
Фото:
ТАСС
ТАСС
По словам Хинштейна, Меркушкина задержали при попытке вылететь в
Минск
. Его подозревают в даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей.
Меркушкин якобы собирался откупиться от последствий проверки, вскрывшей серьезные нарушения в деятельности
банка «Мордовпромстройбанк»
, одним из бенефициаров которого он являлся.
Хинштейн также сообщил, что Меркушкин проходит по делу о хищении 217 млн рублей из бюджета Мордовии при покупке комплекса «Мордовэкспоцентр» по заведомо не соответствующий действительности стоимости.
По его словам, дела возбуждены по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 291 УК РФ («Дача взятки»).
43-летний Алексей Меркушкин – сын бывшего губернатора Самарской области
Николая Меркушкина
.
Как сообщал «Рамблер», 22 апреля суд приговорил бывшего начальника отдела
управления «К» службы экономической безопасности ФСБ
Кирилла Черкалина
, обвиняемого в получении 850 тысяч долларов взятки и мошенничестве, к семи годам
колонии строгого режима
и лишил воинского звания. У Черкалина и его близких было изъято и арестовано имущество на сумму 6 миллиардов рублей.
Происшествия
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Кирилл Черкалин
,
Александр Хинштейн
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Николай Меркушкин
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КБ "МПСБ"
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Аэропорт Шереметьево
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ФСИН
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ФСБ
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Госдума
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ИТАР-ТАСС
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Минск
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