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Бывшего вице-губернатора Мордовии задержали при попытке улететь из России

Вероника Полынина
29 минут назад
В аэропорту Шереметьево задержали бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушкина, сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Экс-чиновника Меркушкина задержали при попытке улететь из России
Фото: ТАССТАСС
По словам Хинштейна, Меркушкина задержали при попытке вылететь в Минск. Его подозревают в даче взятки начальнику отделения мордовского центробанка в размере 7 млн рублей.
Меркушкин якобы собирался откупиться от последствий проверки, вскрывшей серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого он являлся.
Хинштейн также сообщил, что Меркушкин проходит по делу о хищении 217 млн рублей из бюджета Мордовии при покупке комплекса «Мордовэкспоцентр» по заведомо не соответствующий действительности стоимости.
По его словам, дела возбуждены по статьям 290 УК РФ («Получение взятки») и 291 УК РФ («Дача взятки»).
43-летний Алексей Меркушкин – сын бывшего губернатора Самарской области Николая Меркушкина.
Как сообщал «Рамблер», 22 апреля суд приговорил бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении 850 тысяч долларов взятки и мошенничестве, к семи годам колонии строгого режима и лишил воинского звания. У Черкалина и его близких было изъято и арестовано имущество на сумму 6 миллиардов рублей.
Происшествия,Кирилл Черкалин,Александр Хинштейн,Николай Меркушкин,КБ "МПСБ",Аэропорт Шереметьево,ФСИН,ФСБ,Госдума,ИТАР-ТАСС,Республика Мордовия,Россия,Минск,
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