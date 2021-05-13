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СМИ: По Израилю из Ливана выпустили три ракеты

Деловая газета "Взгляд"
26 минут назад
С территории Ливана по северным районам Израиля было выпущено три ракеты, сообщил телеканал «Аль-Джазира».
Из Ливана выпустили три ракеты по Израилю
Фото: ReutersReuters
«Недавно были обнаружены запуски трех ракет из Ливана по территории Средиземного моря напротив побережья Галилеи [северный район Израиля]. Сирены, согласно протоколу, активированы не были», – передает сообщение пресс-службы израильской армии РИА «Новости».
Напомним, из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены не менее 1,6 тыс. ракет, из них порядка 400 упали внутри самого анклава.
С понедельника в результате ракетных и артиллерийских обстрелов со стороны Израиля по сектору Газа были разрушены более 500 жилых строений, сообщило министерство общественных работ и жилищного строительства прибрежного анклава.
С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.
Происшествия,РИА Новости,Ливан,Израиль,
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