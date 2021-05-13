Из Ливана выпустили три ракеты по Израилю

С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами, который последовал за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где за последние дни пострадали более 700 человек. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там уже более полувека арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.