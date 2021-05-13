Бывшего вице-губернатора Мордовии задержали в Москве

— По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск, — рассказал депутат.
Задержание произошло в рамках расследования дела о даче взятки начальнику отделения мордовского Центробанка в размере семи миллионов рублей, приводит слова Хинштейна ТАСС.
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