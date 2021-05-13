Экс-главу пензенского Минсельхоза отпустили под подписку о невыезде

Бурлаков был задержан сотрудниками УФСБ по делу о мошенничестве с бюджетными средствами 14 мая 2020 года. Помимо Бурлакова, фигурантами дела являются также его первый заместитель Андрей Персанов и бизнесмен, экс-депутат заксобрания региона Дмитрий Лаврентьев. Бурлаков и Персанов в мае 2020 года были помещены под арест, в октябре мера пресечения в отношении обвиняемых была изменена на домашний арест. В июле 2020 года Бурлаков и Персанов были уволены с занимаемых должностей в связи с утратой доверия.