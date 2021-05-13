В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Пенсионерка лишилась 10 тысяч долларов в Москве

Вероника Полынина
43 минуты назад
Из квартиры пожилой москвички пропали 10 тысяч долларов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Пенсионерка лишилась 10 тысяч долларов в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Женщина обратилась в полицию и рассказала, что вернулась с дачи в свою квартиру на Новокузнецкой улице, где обнаружила исчезновение крупной суммы денег, которые она хранила в комоде.
Признаков взлома в квартире не было. Пенсионерка подозревает, что деньги могли похитить ее родственники.
По факту произошедшего начата доследственная проверка.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре прошлого года двое детей помогли пенсионерке донести сумки до дома, после чего она недосчиталась 160 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что девочка и мальчик попросили зайти в квартиру попить воды.
После этого девочка отошла в другую комнату якобы позвонить, а затем вернулась и сказала, что им с братом пора. Поведение детей показалось женщине подозрительным, она проверила кошелек и обнаружила пропажу 160 тысяч рублей.
Происшествия,МВД,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители