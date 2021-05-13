Пенсионерка лишилась 10 тысяч долларов в Москве

Из квартиры пожилой москвички пропали 10 тысяч долларов, сообщает
«Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД
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Женщина обратилась в полицию и рассказала, что вернулась с дачи в свою квартиру на Новокузнецкой улице, где обнаружила исчезновение крупной суммы денег, которые она хранила в комоде.
Признаков взлома в квартире не было. Пенсионерка подозревает, что деньги могли похитить ее родственники.
По факту произошедшего начата доследственная проверка.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре прошлого года двое детей помогли пенсионерке донести сумки до дома, после чего она недосчиталась 160 тысяч рублей. Пострадавшая рассказала, что девочка и мальчик попросили зайти в квартиру попить воды.
После этого девочка отошла в другую комнату якобы позвонить, а затем вернулась и сказала, что им с братом пора. Поведение детей показалось женщине подозрительным, она проверила кошелек и обнаружила пропажу 160 тысяч рублей.